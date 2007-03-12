Супруга Баскова перебрала со спиртным

За кулисами Кремля на модном показе Юдашкина Коля Басков прогуливался с новым чемоданчиком. Точнее, его охрана. Взамен украденной крокодиловой сумки в руках его охранника был чемоданчик из недорогой черной кожи — так оно неприметнее будет. — Представляете, к нам домой приходил уголовник. Настоящий такой! Так вот он посмотрел на моего сына и говорит: “Наш человек!” — смеялся на банкете в “Метрополе” после шумного праздника в Кремле Коля Басков. Позже ему было не до смеха. Как пишет «Московский Комсомолец», жена Светлана была в отличном настроении и решила отметить свой законный праздник от души. Супруга чуть-чуть перебрала со спиртным, и певцу пришлось подставить мужское плечо любимой жене, чтобы она смогла на него опереться. Женщине Восьмого позволено все — и даже немного лишнего алкоголя.