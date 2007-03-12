ШОК! Подробности развода Валерии и Пригожина

В какую же рвотную массу приходится окунаться подчас желтой прессе, чтобы привлечь внимание читателей. В понедельник, 12 марта, "Комсомолка" вышла с первополосной сенсацией: "Валерия ушла от Пригожина". "Кто бы мог подумать, - пишет издание, - что крепкий брак Валерии и продюсера Иосифа Пригожина даст трещину уже спустя четыре года после свадьбы! С виду казалось, что певица довольна новым замужеством, да и во всех интервью Валерия хвасталась, мол, наконец-то нашла идеального мужчину, заботливого продюсера. Но семейное счастье певицы и продюсера разрушил новый друг Валерии. Пригожин больше не продюсирует певицу. После семейной ссоры супруг звезды неожиданно переложил свои профессиональные полномочия на плечи Алексея Пиманова, ведущего программы «Человек и закон» на Первом канале. По слухам, Валерия и Алексей сейчас неразлучны. Хотя Пиманов, как и певица, не свободен. Жена Алексея - известная телеведущая Валентина Пиманова. Познакомились Валерия и Пиманов случайно. Алексей решил снять фильм «Три дня в Одессе» и обратился к певице с предложением записать саунд-трек к картине - романс «Оправдаешь ли ты...». Валерия согласилась. А после знаменитую блондинку все чаще стали видеть в компании Пиманова. Естественно, Пригожин не мог не заметить нового увлечения супруги. По слухам, на почве ревности продюсер и разругался с женой. Тем временем Пиманов, уже как режиссер, снял клип на романс своей новой подопечной. 14 марта на премьере фильма «Три дня в Одессе» Пиманов и Валерия впервые появятся вместе на публике. К слову, Пригожина никто пока не позвал. «Что тут комментировать?» - подавленным голосом сказал Пригожин на вопрос о новом продюсере жены. Валерия тоже хранит молчание. А вот на Первом канале подтвердили информацию. «Алексей Пиманов сейчас очень занят. Да, он действительно с прошлой недели продюсирует певицу Валерию. Большего мы сказать вам не можем», - пояснили сотрудники пресс-службы канала". Журналисты издания напустили такого туману, что даже мультяшному ежику не выбраться из него. Почему зря в этот обман поневоле втянули и Первый канал, и Валерию, к которой все-таки большинство граждан испытывает доверие и уважение. Но, видимо, до последней поры уважаемое издание держит своих читателей за лохов. Ведь это все лишь банальная газетная утка, при этом топорно сработанная, и запущенная с одной целью - привлечь внимание к фильму Алексея Пиманова. Одного звонка Пригожину было достаточно, чтобы понять, что "Комсомолка" попросту дурит своих читателей. "Все это фигня, - сказал Пригожин. - Как всегда это издание об..рало всю малину. Эта газета является информационным спонсором фильма Пиманова "Три дня в Одессе". Фильм, в котором Лера спела романс, о любви, о счастье и т.д. В общем, нужна была хорошая интрига. Но, видимо, в издании не умеют делать эти интриги, поэтому и придумали всю эту историю. Просто взяли и все обо..рали! Сделали это топорно и по-идиотски! Мы с Лерой очень расстроены! Честно говоря, я сам офигел! Никаких комментариев по этому поводу я не давал. Они все сами придумали. С другой стороны - пусть говорят. В среду мы придем на презентацию и все увидят, что все, о чем написала газета - фигня".