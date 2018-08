Робби Уильямс досрочно закончил реабилитацию

Веселый парень Робби Уильямс в среду покинул реабилитационную клинику в Аризоне, так и не пройдя курс лечения до конца. Представители певца подтверждают информацию, однако отказываются комментировать мотивы звезды. Напомним, что Робби провел в реабилитационном центре чуть больше трех недель: он лег в клинику 13 февраля 2007 года, в день своего 33-летия. Причиной, по которой певец отправился на лечение, стала зависимость от лекарственных препаратов. По информации британского таблоида The Sun, Уильямсу был назначен месячный курс лечения в реабилитационном центре Cottonwood de Tucson – это одна из самых суровых клиник в США. Пациенты в клинике проходят интенсивную жесткую групповую и индивидуальную терапию. Примечательно, что отдельных палат здесь не существует – пациент делит палату с двумя другими. Стоимость удовольствия составляет 1353 долларов в сутки. Незадолго до того, как певец покинул клинику, ему досталась награда Shockwaves NME Awards, присуждаемая за наиболее негативные достижения в прошедшем году. Робби стал обладателем приза в категории "Худший альбом года". По словам организаторов, награда певцу собирались отправить прямиком в клинику. По словам пресс-секретаря Уильямса, Робби продолжит программу лечения в Лос-Анджелесе, правда, не было уточнено, где именно. Однако, по информации прессы, он продолжит лечение в Лос-Анджелесе, под присмотром своей матери Джен и специалиста-нарколога. Напомним, что Робби Уильямс получил известность как участник британского поп-квинтета Take That, в состав которого он входил с 1990 по 1995 год. Певец начал сольную карьеру с записи кавера на хит Джорджа Майкла Freedom в 1996 году и затем выпустил несколько успешных альбомов. Несмотря на звание "Худшего" его альбом "Rudebox" только в США разошелся миллионным тиражом.