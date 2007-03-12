УЖАС! Концерт Билана закончился трагедией

Концерт Димы Билана в саратовском спорткомплексе «Звездный» закончился трагедий. Танцора из подтанцовки певца увезла «Скорая помощь». Это случилось в тот момент, когда Билан ушел отдохнуть за кулисы. Чтобы зритель не скучал, на сцену выбежала подтанцовка, и стала танцевать верхний и нижний брейк, делать сальто, «колесо» и прочие элементы спортивных танцев. Однако попытка сделать более сложный пируэт в воздухе закончилась трагически - один из танцоров упал головой вниз. Как сообщает «United Volga», со служебного выхода его вынесли на носилках, с корсетом на шее. Врачи отвезли пострадавшего на машине «Скорой помощи» в 1-ю Советскую больницу. После концерта организаторы предложили Диме Билану поехать в ресторан отужинать, но звезда Евровидения заявил: «Никаких ресторанов. Едем в больницу!». В Первой Советской больнице Билан пил коньяк в кабинете у главврача, ожидая результаты рентгена. Врачи поставили танцору диагноз – «смещение шейных позвонков». Однако травма оказалась не такой опасной, как медикам показалось поначалу - утром 8 марта Билан забрал своего подопечного из больницы. Ранним рейсом гастролеры отбыли в Москву на самолете.