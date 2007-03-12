ШОК! Гоша Куценко попал в автокатастрофу. Водитель погиб.

Гоша Куценко попал в автомобильную аварию по дороге в Россию после концерта в Таллине 26 декабря. В микроавтобус, в котором актер и сопровождающий его музыкальный коллектив «Анатомия души» возвращались домой, на полной скорости врезался автомобиль «Ауди», сообщает InterMedia. По словам менеджера Куценко Дарьи Бутусовой, в результате аварии маршрутка с ее подопечными перевернулась, практически полностью лишившись переда. Артисты отделались легкими повреждениями, в то время как водитель «Ауди» скончался на месте.