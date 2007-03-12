Сбылась детская мечта Маши Фокиной! (Эксклюзивные подробности)

Самая лучезарная девушка украинского шоу-бизнеса Маша Фокина в свой день рождения и в преддверии Международного женского дня получила потрясающий подарок. 7 марта в развлекательном комплексе «Арена Entetainment» Маша Фокина презентовала свой дебютный альбом «Гордая». Поздравить Машу с «первенцем» и с днем рождения собрались именитые гости. В зале были замечены телепродюсеры Александр Асаулюк и Валентин Коваль, продюсер Игорь Лихута, журналист Дмитрий Гордон, клипмейкер Александр Филатович, стилист Ольга Навроцкая, бразильский футболист Глейтон Барбоза, режиссер Алан Бадоев, DJ Eva, певицы Марта, Майя Мигаль, группа «Триши», и другие. «Четыре короля», дуэт «Алиби», Дмитрий Климашенко, Галина, литовская группа «Фанки» подарили Маше свои песни. Маша Ефросинина и Максим Бахматов остроумными репризами не давали гостям скучать, а профессионально веселили собравшихся главные персонажи «Камеди клаб Украина». Виновница торжества открыла праздничный вечер песнями из своего первого альбома. Ее выступление было встречено овациями присутствующих, а дуэт с Дмитрием Климашенко под названием «Бескрылость» - несомненно, «изюминка» альбома, впечатлил всех настолько, что именно после этой песни перед сценой появились три огромнейших букета. Сидящим в партере Vip-гостям казалось, что Маша просто утопает в цветах, сообщает ИА «Screen media». Но главный сюрприз вечера был еще впереди. Пришло время поздравлений членов семьи певицы. Поздравляя любимую внучку, экс-премьер министр Украины Витольд Фокин напутствовал ее добрыми словами в «огромный звездный мир», а отец Маши Игорь Витольдович преподнес ей удивительный подарок – выступление московской певицы Алисы Мон. Дело в том, что Алиса является кумиром детства Маши, можно сказать, что ее творчество повлияло на решение Маши связать свою жизнь с шоу-бизнесом, но встретились на сцене они в первый раз. «Я очень благодарна всем своим друзьям, - говорит Маша Фокина, - без их поддержки мне было бы очень трудно. Сейчас, когда вышел мой первый альбом, я чувствую, что моя мечта начинает сбываться. Ведь я уже не могу представить себя вне сцены. Я живу этим. Первый альбом – это только начало. Но пока он для меня самый важный, самый любимый». «Теперь Маша получила звездный билет, так сказать, пропуск в мир шоу-бизнеса, - сказала Алиса Мон, - этот путь нелегок, ей нужно быть готовой к разным неожиданностям, ведь шоу-бизнес – это не только постоянный праздник. Но, увидев, как много собралось замечательных людей поздравить Машу, как они ее любят, я подумала, что с их помощью она добьется многого». На вечеринке царила атмосфера уюта и душевного тепла. Гости разошлись незадолго до рассвета, унося с собой воспоминания о приятной проведенном вечере. Именинница подарила каждому свой дебютный альбом, букетик весенних цветов и трогательную именную шоколадку. «Эту девушку нельзя не любить, - говорит продюсер певицы Дмитрий Климашенко, - в ней столько внутреннего света, ощущения радости от жизни, которым заражаются все, кто общается с Машей. Первый альбом Маши – удачный дебют. Мне кажется, что каждая следующая ее музыкальная работа будет все лучше и лучше, и все больше людей испытают радость от песен Маши Фокиной».