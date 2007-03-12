ШОК! Друга Маши Фокиной жестоко избили cкинхеды

Вечером 7 марта из развлекательного комплекса «Арена сити» выходили представители бомонда украинского шоу-бизнеса, гости певицы Маши Фокиной, которая представляла в клубе свой дебютный альбом и отмечала день рождения. Все гости вспоминали замечательно проведенный вечер, и никто даже не подозревал, что в самом центре столицы их могут ожидать неприятности, сообщает ИА «Screen media». Не повезло гостю Маши Фокиной – бразильскому футболисту Глейтону Барбозе. Как представитель Южной Америки, Глейтон обладает темным цветом кожи, что не понравилось десятку молодых людей, которые посчитали своим преимуществом свою белокожесть и численное превосходство. Они сбили с ног бразильца и начали его избивать. К счастью, подруга Клейтона – певица литовской группы «Фанки», которая выступала на дне рождения Маши Фокиной, вовремя сообразила, что нужно делать и крикнула, что ее приятель не африканец, а бразилец. Как ни странно, это подействовало и футболисту удалось вырваться. Больше никто из гостей вечеринки в этом инциденте не пострадал.