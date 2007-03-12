ШОК! Филипп Киркоров залез в трусы к охраннику

Накануне 8 Марта Филипп Киркоров стоял в очереди. Не за подарками. За Басковым. Потому что Филю тоже обворовали. Правда, с меньшей помпой. — Я хочу сделать признание, — вздохнул Филипп Киркоров. — Меня тоже обворовали. Я скрывал, потому что стеснялся, а теперь — вот, исповедуюсь. Только в отличие от Коли я знаю, кто вор. Это — мой охранник Андрей Романов! Он воровал у меня все 10 лет, пока работал. Меня предупреждали, я не верил, возражал: “Не пойман — не вор!” Пока наконец не поймал его с поличным! — Как же это случилось? — Пришлось догола раздевать. В трусах и нашлись деньги — 1000 евро. А всего за 10 лет он увел у меня порядка 100 тысяч “евриков”. — Плохо вы, однако, деньги считаете! — Так я же доверял ему! Это же охранник — считай, член семьи! Но когда такая сумма пропала, я уже и недосчитался ее в кошельке. По словам Киркорова, пишет "МК", его бывший телохранитель не сгинул после громкого увольнения, а благополучно ушел работать к Маше Распутиной. — Маша прекрасно знала, что произошло, и все равно взяла его на работу! Ее директор “напел” ей, что Киркоров, дескать, “уволил парня за то, что тот по бабам бегал”! Маша — странная такая! Все цивилизованные люди берут на работу людей по рекомендательным письмам, а она, видно, живет по другим понятиям. А охранник этот долгов набрал у кого только можно! Теперь люди мне звонят и с меня эти деньги спрашивают! А я говорю: “А вы зачем давали? Под мою репутацию? А мне кто вернет?” Киркоров утверждает, что “вообще-то у него работают чистоплотные люди. Вот только полтора года назад бывший директор Олег Левицкий взял 250 тысяч “ненаших” рублей на раскрутку компании и с этими деньгами пропал. Где-то в алюминиевой компании подвизался!” — Я ведь только одного хочу, — вздохнул Филипп Киркоров. — Чтобы уж совсем за лоха не держали! Других опять же предупредить... А как вернуть свои деньги — не знаю. Наверное, это уже неразрешимая задача!