5 марта Мике Ньютон исполнился 21 год. Дату полного и окончательного совершеннолетия певица отпраздновала в кругу друзей. Поздравления посыпались еще в 1.00 ночи, когда начали приходить первые смс и ммс от друзей, родных и даже бывших одноклассников. Далее, ровно в 8 утра раздался звонок мобильного. Звонили ведущие канала М1. Специально ко Дню Рождения Мики Ньютон музыкальный канал совместно с менеджментом певицы подготовили ей сюрприз - поздравления в прямом эфире от ведущих Гутен Морген и от известных коллег и друзей Мики, среди которых были Алина Гросу, Виталий Козловский и Лилия Подкопаева. Продюсер Юрий Фалеса преподнес Мике шикарный букет ее любимых роз, а друзья осыпали ее на пороге целой тонной конфетти. Далее последовала "неофициальная часть": все отправились поглощать любимые салаты, мясо-рыбу и всяческие кулинарные изыски. Многие из которых певица приготовила сама. Ближе к полуночи дружная компания переместилась в ближайший боуллинг-клуб, где продолжилось торжество множеством вкусных коктейлей и таким же множеством страйков. Мика выиграла! "Дня Рождения всегда долго ждешь, готовишься. А он проходит так быстро. У меня еще нет ощущения того, что мне уж 21. Понимание моего статуса по-настоящему совершеннолетней придет чуть позже, когда на вопрос о возрасте привыкну отвечать - мне 21, а не мне 20. Как пошутили сегодня за столом: теперь мне даже в ресторанах будут продавать спиртное. Но толку мало, ведь я не пью, потому и заказывать не буду. Мне очень приятно, что со мной в этот день мои близкие люди: Федька, Андрей, Димка, Виталик, мои друзья, мои подруги, мой продюсер. Они подарили мне огромное количество радости и очень классные подарки. Кстати, мне мой ПР-менеджер черепаху подарила. Я давно о черепашке мечтала. Как ее назвать я даже не задумалась. И так ясно - в честь нее, Вероника. Кстати, с этим подарком была связана интрига: друзья целую неделю морочили мне голову тем, что мне нельзя сейчас заводить домашнее животное, потому что я постоянно в разъездах. Ника постоянно выпытывала, какой я еще люблю цвет в одежде, кроме белого. И какую я люблю ткань. Вообщем, меня так сбили с толку, что я рассчитывала увидеть халатик, пижаму или что угодно. А в итоге: открываю коробку, а там листок с надписью: "нет здесь никакой черепахи", а из-за спины вытаскивает это маленькое чудо... Еще мне подарили много-много цветов ( в основном белых тюльпанов), а один из друзей принес 50 красных и белых шариков накаченных гелием, они висели под потолком и все дружно таскали по одному, вдыхали гелий и рассказывали анекдоты смешным голосом. Это было весело. Спасибо всем! И за веселую шоу-программу с танцами, репом и кастингом в девичью группу тоже спасибо! Только один факт меня заставил немного погрустить: ни родителей, ни сестрички не было в этот день рядом. Но они звонили мне каждый час и спрашивали, как обстановка" - рассказывает Мика. Празднование закончилось в 3 часа ночи, а уже в 7 утра Мика Ньютон с продюсером улетели в Лондон. Выбирать новые песни для нового альбома.