На Эминема подают в суд из-за отмены концерта

Верховный суд Ирландии потребовал, чтобы рэппер Эминем явился в Дублин и лично объяснил причину отмены концерта в Slane Castle в 2005 году, сообщает Reuters Выступление в Slane Castle 17 сентября 2005 года должно было стать частью концертного тура Эминема под названием Anger Management. В продажу поступило 80000 билетов на мероприятие; все они были раскуплены в течение часа. Эминем отменил выступление незадолго до назначенной даты, сославшись на проблемы со здоровьем и "утомление". Теперь рэппер заявляет, что готов представить подтверждения состояния своего здоровья в 2005 году, но не перед публикой, а в приватной обстановке. В ответ ирландский судья Питер Келли сообщил, что, согласно конституции, правосудие должно вершиться на публике. Отметим, что речь идет о финансовом споре между промоутером выступления MCD и тремя лондонскими страховыми компаниями, отказавшимися выплачивать возмещение за отмену концерта.