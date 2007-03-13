Панайотов готовит новое шоу

Певец Александр Панайотов собирается поразить публику совершенно новым продуктом своего творчества. Для песен из второго альбома артист готовит грандиозное шоу, которое буде называться «Иллюзионист». В роли волшебника выступит сам Александр, а вот на сцене планируется развернуть настоящий колдовской театр, полный неожиданностей и чудес. Практически никто из молодых исполнителей не создаёт таких масштабных представлений, и Панайотов станет первопроходцем в этом деле. - Я собираюсь совместить визуальные эффекты и музыкальное наполнение концерта, - признаётся Александр. – Это будет действительно история иллюзиониста, с интригующим сюжетом и потрясающей развязкой. Только в конце концерта зритель поймёт основной смысл постановки. Этим шоу я хочу выйти на новую профессиональную ступень и показать людям что-то невероятно яркое и захватывающее. Сейчас уже идёт подготовка к шоу, подробностей которой певец пока не раскрывает. Известно лишь то, что каждый музыкальный номер будет иметь отдельные декорации, танцевальную постановку и даже фокусы.