Беременная Гурцкая попала в больницу

Находящаяся на пятом месяце беременности Диана Гурцкая, почувствовав недомогание и испугавшись каких-либо осложнений, приехала на внеплановое обследование в медицинский женский центр. Будущую маму в гинекологическую клинику привез ее муж Петр Кучеренко, который переживает за будущего малыша не меньше, чем сама Диана. "Мне кажется, надо как можно чаще приезжать к докторам и советоваться с ними. Тем более, что у нас не совсем обычный случай, ведь Диана пыталась забеременеть около года, и наконец это счастливое событие свершилось", – признался муж певицы. Поддерживая любимую жену под руки, Петр завел ее в кабинет к главному врачу центра. По Диане было видно, что будущая мама очень нервничает, она постоянно гладила заметно округлившийся животик. И только когда в кабинете появилась ее лечащий врач, известный гинеколог Татьяна Кузнецова, певица успокоилась. После полного обследования Гурцкой доктор осторожно предупредила знаменитую пациентку, что ей предстоят не простые роды – певице сделают кесарево сечение. "Я знала, что Диана испугается, услышав такой вердикт, но иначе никак нельзя, так как для врачей здоровье матери всегда важнее, но была и еще новость, которой она обрадовалась больше всего. По всем показателям плода, которые мы получили сегодня, у Дианочки родится дочка. Она же так мечтала о девочке!" – делится любимый врач певицы. После обследования в клинике Гурцкая отправилась в Центр планирования семьи на Севастопольской улице, чтобы выбрать для себя палату. Специально для именитой роженицы сотрудники центра подготовили двухкомнатные апартаменты класса люкс. "Я не стал спорить с Дианой, собираясь в ЦПС, но в России рожать, по всей видимости, она не будет. Сейчас мы рассматриваем вариант рождения нашего малыша в Америке. Я уже нашел частную элитную клинику в пригороде Нью-Йорка. Я хочу, чтобы там появился на свет наш долгожданный ребенок", – говорит муж певицы Петр.