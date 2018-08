Наоми Уоттс сыграет укротительницу животных

Известная актриса Наоми Уоттс сыграет в экранизации мемуаров Эйми Сазерленд "Kicked, Bitten and Scratched: Life and Lessons at the World's Premiere School for Exotic Animal Trainers", сообщает Variety По сюжету, героиня Уоттс проведет год в специальном учебном заведении, где готовят экспертов по общению с экзотическими животными, такими как кенгуру, верблюды, бабуины, кугуары, змеи и другими. Выпускники этого элитного заведения, как правило, занимают руководящие посты в лучших зоопарках мира или становятся тренерами животных, используемых для съемок голливудских фильмов. Издание отмечает, что Уоттс, снявшейся у Питера Джексона в "Кинг Конге", не привыкать укрощать экзотических животных. Напомним, что в канун церемонии награждения премиями "Оскар" Уоттс и ее друг актер Лив Шрайбер подтвердили распространявшиеся в последнее время слухи о беременности актрисы. Поэтому к съемкам она намерена приступить уже после рождения ребенка.