В Бишкеке разгадали тайну названия «Город 312»

Это в России группа считается питерской, а вот в Бишкеке вам сразу скажут - наши они, киргизская группа! Во-первых, солистка Ая (она же - Светлана Назаренко) родилась в Киргизии. Во-вторых, 312 - это телефонный код Бишкека. И все киргизы уверены, что в названии группы «Город 312» зашифрована их столица. Почему же люди, прославившие страну, до сих пор никак не отмечены? Как-то не принято у нас давать серьезное звание молодому, совершенно неакадемическому коллективу. «Почему?» - удивилась редакция "КП" - Бишкек и отправила свое предложение в мэрию Бишкека. Прошло несколько недель. К нашему изумлению, на днях стало известно, что указом президента Киргизии солистке «Города 312» Светлане Назаренко за особые заслуги в развитии культуры было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Киргизской Республики». А Бишкекский городской Совет решил рассмотреть вопрос о присвоении музыкантам группы званий «Почетный гражданин города». Музыкантам сообщат радостную новость на следующей неделе, когда «Город 312» приедет в Бишкек.