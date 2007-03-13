СКАНДАЛ! Илья Лагутенко не дает маме денег

Изредка появляясь в Москве из-за бесконечных дел в Лондоне, лидер группы "Мумий Тролль" прекратил оказание финансовой помощи собственной маме. Оставшись без необходимой поддержки звездного отпрыска, Елена Борисовна Лагутенко решила продать трехкомнатную квартиру на окраине Москвы. В лучшие времена дальновидная мама "тролля" успела обзавестись двумя жилищами в первопрестольной. В первой квартире, располагающейся в районе Марьино, Елена Борисовна проживает сама со своим супругом, отчимом Ильи. Вторую жилплощадь в районе Вешняки Лагутенко сдавала в течение уже многих лет. Но сейчас, когда финансовое положение Елены Борисовны оставляет желать лучшего, женщина, лишенная привычной поддержки сына, решила продать квартиру. По предварительной оценке, собственность звездной мамы оценивается в сумму около 180 тысяч долларов.