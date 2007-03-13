У Бритни Спирс обнаружили новый недуг

Как выяснилось, битва популярной певицы с внутренними демонами могла начаться еще раньше, чем все думали. Как сообщает агентство All Headline News (AHN), Бритни Спирс (Britney Spears) призналась врачам реабилитационной клиники, где она лечится, что с 16 лет страдает булимией. По данным источников AHN, 25-летняя мать двоих детей была вынуждена признать наличие серьезных проблем с питанием после того, как во время обследования врачи обнаружили, что ее организм пребывает в очень плохом физическом состоянии. "Врачи обеспокоены ее физическим состоянием, - сказал источник. - Они попытались выяснить все подробности ее нездорового образа жизни, и тут всплыла правда". AHN сообщает, что с начала лечения Брит демонстрирует значительное улучшение. "Первая неделя была настоящим адом. Она была совсем не в себе, но сейчас ей - с трудом, - но удается справляться с ситуацией. В начале она принимала выписанные ей лекарства, потом шла на завтрак или на обед, и после этого ее тошнило. То есть, никакое лечение, вообще, не работало. Теперь врачи знают, почему процесс выздоровления проходил так медленно", - сказал источник. После того, как певица пережила критический момент, ей разрешили еще раз увидеться с детьми. По слухам, обоих сыновей в клинику привез бывший муж Бритни Кевин Федерлайн. Бритни Спирс проходит 30-дневный курс лечения в реабилитационном центре Promises в Малибу. Брит ходит по территории центра в париках (теперь у нее появился еще и вариант – «длинноволосая шатенка», курит, пьет колу и общается с другими пациентами. Певицу периодически выпускают из клиники, чтобы она смогла посетить встречи Анонимных Алкоголиков (АА) в Санта-Монике. Для семьи Бритни каждый проведенный ею день там – настоящая победа. По слухам, родители и близкие друзья певицы очень боятся, что она может сорваться и бросить лечение. Источники сообщают, что программа реабилитации дается Спирс не легко: ее мучает депрессия, она часто говорит о том, что была вынуждена лечь в больницу против своей воли.