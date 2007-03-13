Сердючка призывает Европу попрощаться с Россией

Андрей Данилко в недавнем интервью сказал, что хочет “придать “Евровидению” живизны”. Похоже, ему это удалось еще до начала конкурса. С пятницы, как только Украина выбрала на “Евровидение-2007” Верку Сердючку, на онлайновых форумах в Европе, посвященных конкурсу, поднялась невообразимая суматоха. Песню Danzing за эти четыре дня уже засмотрели до дыр все, кто мог. Люди спорят до хрипоты, словно им наступили на больную мозоль. Между тем текст песенки оказался более чем двусмысленным — Верка призывает всю Европу … попрощаться с Россией, пишет газета «Московский Комсомолец». Вот некоторые отклики с интернет-форумов. “Украинцам должно быть стыдно за себя, — убежден Рамон из Франции. — Я в шоке от этой Сердючки. Это — не песня, а сама она и не поет, и не танцует, а вопит только”. Эрика из Австрии подмечает: “У Украины какая-то странная тенденция — попеременно посылать то хорошую песню, то полный ужас. Сперва Руслана, а потом “Гринджол”, в прошлом году обаятельная Тина Кароль, а теперь — такое чудовище…” Совершенно наоборот считают Пабло и Кристина из Испании: “Кажется, что здесь собрались люди безо всякого чувства юмора. При чем здесь “качество песни”, когда речь идет о ржачке и стебе?.. Такое “Евровидение” нам нравится гораздо больше, чем та скучная муть, каким оно было в 90-е годы”. Полный восторг — в Польше. “У этой песни восхитительный текст”, — объясняет несмышленым Себастьян. Ему вторит и Лешек: “А вы вообще поняли смысл ее гипербол, прежде чем поднимать такой вой?” С “гиперболами” Верка и впрямь вышла красавицей — оказалась “померанчовее” самого спелого апельсина. В скромном тексте размером меньше одного куплета с немецкой считалочкой “зибен, зибен, ай-лю-лю, айн, цвай, драй” есть только одна членораздельная фраза — “I want you sing — Russia goodbye!”, настойчиво и зажигательно повторяемая по ходу песни. В переводе: “Я хочу, чтоб вы спели — Россия, прощай!” Под складками “веселенького ситчика” Верка лихо запрятала жирную фигу. Это даже изящнее, чем выкрашенный розовой краской советский танк у чехов времен бархатной революции. Понятно, что именно в Польше все пришли в страшный восторг, и, видимо, 12 баллов от Речи Посполитой у Верки уже в кармане. Зато с Россией теперь может сложиться все не очень гламурно. Здесь у народа давно отбили вкус к политическим шуткам и самоиронии, и может подняться такой страшный вой с криками: “Змею на груди пригрели!”, — что мама не горюй. Надежда на 12 баллов от России, в которых почти никто не сомневался, становится теперь для Верки проблемной. Она их просто может не увидеть, как и своих ушей в шляпке с розочкой. А грустные рассказы в последнем интервью о том, как в нее летели яйца на Западной Украине, могут стать печальной реальностью и в восточной России, которой она так зажигательно пропела “Гудбай”…