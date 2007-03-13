МакSим продала более 800 000 копий своих дисков

На сегодняшний день количество проданных альбомов МакSим «Трудный возраст» превысило 800 000 копий. Представитель певицы Маргарита Соколова рассказала toppop.ru: «Эта цифра является официальной, то есть, по нашим данным на сегодняшний день продано 800 тысяч лицензионных дисков МакSим. Сюда имеет смысл прибавить примерно такое же количество пиратских записей, если не больше. МакSим – это самобытная и талантливая девушка, которая добилась таких высоких результатов исключительно благодаря своему дарованию, своим искренним песням, которые она пишет сама. Конечно, ей помогает компания «Гала Рекордз». Но ведь для того, чтобы попасть под крыло такой компании, надо обладать большим талантом, харизмой, какой-то изюминкой. Именно этими качествами и обладает Марина». Марина Максимова начала свою творческую деятельность в Казани. Через некоторое время начались выступления в Мурманске, Питере, Хабаровске, Якутске. Потом Марина стала певицей МакSим (так ее называли друзья), уехала учиться в Москву, подписала контракт со звукозаписывающей компанией «С.Б.А./Гала Рекордз» и начала работать над дебютным альбомом. Первым синглом МакSим стала песня «Трудный возраст», сразу полюбившаяся слушателям радио «Попса» и «Русского радио». Клип на одноименную песню можно было увидеть на российском MTV осенью 2005 года.