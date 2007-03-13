Анастасия Волочкова боится старости

Балерина призналась, что боится забвения в старости. Такое нетипичное для успешной и жизнерадостной балерины заявление Настя сделала во время визита в Дом ветеранов сцены. – Никто не знает, как сложится наша жизнь, – поделилась своими переживаниями балерина. – Каждый из нас может оказаться на месте этих старичков. Но после столь трогательных слов в просьбе пенсионеров выступить Анастасия отказала – сцена в казенном доме оказалась не подготовленной для примы. Кроме расписных ложек, Анастасия получила от ветеранов обещание восстановить сцену, дабы прима всё же выступила перед ними в ближайшее время.