Сталлоне обвинили в импортировании стероидов

Вчера Сильвестру Сталлоне было предъявлено официальное обвинение судом Сиднея в незаконной перевозке стероидов. Согласно австралийскому изданию Sydney Morning Herald, 60-летний актер Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallonе), который не явился в суд, был задержан в аэропорту Сиднея за импортирование нескольких пузырьков со стероидами под названием HGH (человеческий гормон роста). 19 февраля состоялся детальный обыск частного реактивного самолета, лимузина и гостиничного номера Слая, после того как в багаже актера было найдено 48 пузырьков со стероидами. 24 апреля Сильвестр Сталлоне должен будет явиться в суд для дальнейшего рассмотрения этого дела. Если он окажется виновным его обяжут к выплате $22 000. Приближенные лица к Сталлоне от каких-либо комментариев воздержались. HGH, человеческий гормон роста, используется в бодибилдинге, как правило, незаконно. Он предназначен для улучшения, увеличения объемов и силы спортсменов, путем подкожных иньекций в нижнюю область живота. HGH является очень популярным, но дорогим средством в терапии, направленной против старения, то есть предназначен для омоложения. Напомним, что несколько дней назад Сталлоне, прилетевший в Австралию на премьеру своей картины "Рокки Бальбоа", был задержан сиднейскими таможенниками. В багаже актера при проверке рентгеном были обнаружены предметы, запрещенные к ввозу в страну. Таможенники тогда не сообщили, что именно привлекло их внимание, но журналисты предполагают, что это могли быть анаболические стероиды, используемые бодибилдерами. В отношении актера было начато расследование; вещи, заинтересовавшие таможню, были изъяты и оставлены для проверки в аэропорту. Австралийские власти позволили вылететь актеру в США, и он направился сразу на съемочную площадку очередной серии Рэмбо "Жемчужина Кобры" (Pearl of the Cobra).