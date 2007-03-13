Памела Андерсон ублажит российского миллиардера (ФОТО)

Близкие друзья российского бизнесмена Сулеймана Керимова занимающего тридцать пятую строчку списка самых богатых людей планеты по версии Forbs решили преподнести ему ставший традиционным подарок – ужин со звездой. В Россию в ближайшее время вылетит скандально известная звезда Playboy Памела Андерсон. Прилетает Андерсон в московский аэропорт и сразу же после осмотра столичных достопримечательностей отправится в Питер. Силиконовая "спасательница Малибу" отужинает с Керимовым в престижном петербургском ресторане в апреле месяце. Перед этим мисс Скандал посетит достопримечательности города на Неве. В Москве Андерсон посетит офис российского представительства музыкального канала MTV. Стоит отметить, что Керимов недавно попавший в автомобильную катастрофу на своем Ferrari Enzo на Лазурном берегу во Франции практически оправился от аварии. Тогда бизнесмена сопровождала другая красавица - известная телеведущая Тина Канделаки. В последние годы друзья Керимова пытаются превратить страсть своего приятеля к звездным красавицам в традицию. Так, например, на сорокалетие обладателя четырнадцатимиллиардного состояния, депутата Госдумы РФ и владельца компании "Нафта-Москва" была приглашена Шарлиз Тэрон. Правда, удовольствия остаться наедине с блондинкой Керимову не выпало, свидание длилось лишь полчаса и в присутствии агента актрисы. По слухам, за встречу было заплачено порядка трех миллионов евро. Другая блондинка – поп-идол Кристина Агиллера на предложение спеть для любителя вымирающего типа женщин ответила отказом, сославшись в оправдание на плотный гастрольный график. Утешением Керимову послужила бывшая подруга бизнесмена, мать его трехлетней дочери Наталья Ветлицкая. Она заняла на сцене пустовавшее место Агиллеры, исполнив для юбиляра несколько хитов.