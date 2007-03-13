Колдун выступит на «Евровидении 20077 под номером четыре

Белорусский исполнитель под сценическим псевдонимом Колдун выступит на международном музыкальном конкурсе "Евровидение 2007" в Хельсинки под четвертым номером. Согласно результатам жеребьевки, которая прошла 12 марта, первым на суд жюри и зрителей выйдет представитель Болгарии, вторым – Израиля, а третьим – певец с острова Кипр. В 2007 году в конкурсе "Евровидение", который проходит в Финляндии, на родине прошлогодних победителей, группы Lordi, принимает участие рекордное количество стран – всего их насчитывается 42, сообщает официальный сайт международного конкурса. Среди "новичков" в 2007 году – Чехия (представитель страны выйдет на сцену под 16 номером) и Грузия (выступает под шестым номером), а также вновь в проекте примут участие представители Австрии (27 номер) и Венгрии (22 номер). Всего в полуфинале участвует опять же рекордное количество стран - 28, а в финал выйдет 24 участника, 14 из которых уже известны, а остальных выберут после проведения полуфинала. В финале будут участвовать представители России, Украины, Армении, Боснии и Герцеговины, Испании, Ирландии, Финляндии, Литвы, Греции, Швеции, Франции, Германии, Великобритании и Румынии. Дмитрию Колдуну придется доказывать свое право на финал наравне с оставшимися участниками конкурса. Ранее сообщалось, что Россию на "Евровидении 2007" представит малоизвестная группа "Серебро", а от Украины в Хельсинки отправится Верка Сердючка (она же – Андрей Данилко), с песней "Танцен", в которой звучит смесь разных языков. Стоит отметить, что представитель Украины будет не единственным "трансвеститом" на конкурсе, пишет "Комсомольская правда". Так, например, Данию, по данным "КП", представит исполнитель DQ с песней Drama Queen, а от Швеции выступит целый коллектив в перьях - The Ark во главе с солистом Ула Сало.