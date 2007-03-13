В США делают ставки, потеряет ли ногу Хизер Миллс в «Танцах со звездами»

Букмекерская контора из Антигуа принимает ставки на то, что жена Пола МакКартни потеряет во время своего участия в шоу "Танцы со звездами" ногу-протез. За неделю до мероприятия, которое стартует 19 марта, большинство ставит на то, что нога останется на своем законном месте. По мнению же букмекеров, "хозяйка обязательно потеряет свою конечность". Хизер Миллс, в свою очередь, не выражает особых опасений относительно возникновения подобной ситуации. "Очень маловероятно, что мой протез отстегнется. Хотя это будет смешно, если он полетит в сторону судей и стукнет кого-нибудь", - заявила бывшая фотомодель во время интервью американскому телешоу Extra. "Я все-таки надеюсь показать зрителям, что и с искусственной ногой можно танцевать", - добавила Хизер Миллс. Стоит отметить, что супруга Пола МакКартни будет выступать в паре с профессиональным танцором Джонатаном Робертсом. Кроме того, в шоу примут участие и другие известные личности, среди которых – дочь легендарного боксера Мухаммеда Али Лейла Али, певец кантри Билли Рэй Сайрус и олимпийский конькобежец Аполо Энтон Оно. Кроме участия в шоу "Танцы со звездами" (Dancing with the Stars), Хизер Миллс продолжает борьбу и за деньги своего мужа, с которым она уже долгое время находятся в процессе развода. Некоторое время назад стало известно, что пара якобы наконец достигла договоренности, согласно которой Миллс получит от экс-битла чуть более 56 млн. долларов (29 млн. фунтов стерлингов). При этом часть суммы будет выплачена наличными, а остальное Хизер Миллс получит в форме собственности. К ней, в частности, перейдет один из домов МакКартни.