Сексуальные утехи Кристины Агилеры

Как всегда откровенная Кристина Агилера (Christina Aguilera) поделилась своими впечатлениями от супружеской интимной жизни, раскрыв секрет неугасающей страсти с Джорданом Брэтманом (Jordan Bratman). По словам певицы, она всегда предпочитала в постели что-то оригинальное, нежели обычный секс. «Наша любимая игра – больница. Джордан одевается как настоящий доктор, приносит с собой ящичек с медицинскими и интимными принадлежностями. Я же ожидаю его в эротичном платьице медсестры. Должна заметить, такое лечение помогает нам обоим и мы не даже можем думать о ком-либо другом» Кроме того, певица поведала и о том, какую музыку она предпочитает во время любовных утех. «Конечно, все эти ролики, которые есть в сети, в которых я, якобы, занимаюсь любовью под собственную музыку – чушь. Я никогда не смогу сосредоточиться, слушая свой голос. А вот Том Йорк (Thom Yorke) из «Radiohead» - это самое оно! Обожаю всячески расслабляться под его песни» - заявила Кристина.