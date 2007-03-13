ШОК! Лена Катина чуть не умерла

Три раза «скорая» выезжала на улицу Осенняя, где в новой высотке живут родители Лены Катиной. Как стало известно «Шоу-бизнес.Ру», больная «татушка» жаловалась на высокую температуру, слабость и тошноту. После осмотра известной пациентки врачи во время первого визита поставили диагноз – «кишечный грипп», который уже подкосил сотни тысяч москвичей. От предложенной госпитализации девушка отказалась, но уже спустя пару часов карета «скорой» вновь появилась в уже знакомом дворе. На этот раз родители по совету врачей пытались уговорить Лену лечь в больницу, мол, под наблюдением медперсонала она быстрее пойдет на поправку. Но «татушка» была уверена, что быстрее встанет на ноги в родных стенах. Ночью Катины были вынуждены вновь вызвать «неотложку». К счастью уже на следующее утро Лене стало лучше, но организм был настолько ослабленным, что певица предпочитала лежать в кровати. В офисе t.A.T.u. менеджеры популярного дуэта уже начинали бить тревогу, поскольку предстоящая поездка группы в Лос-Анджелес была на грани срыва. За два дня выходных маме певицы Иннесе Катиной удалось вылечить свою дочку народными средствами. Пожалуй, самым сложным для Лены было употреблять горячий французский коньяк с дольками лимона, - но зато это помогло!