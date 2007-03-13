Анну Николь Смит сыграет Кристи Суонсон

Определились актеры, которые отобразят на экране историю жизни и смерти скандальной модели. В фильме-биографии о жизни Анны Николь Смит (Anna Nicole Smith) в главной роли появится Кристи Суонсон (Kristy Swanson). Эта актриса известна по своей эпизодической роли в сериале "Закон и порядок" (Law & Order). У Кристи недавно родился ребенок от ее партнера по тв-шоу "Катание на коньках со Знаменитостями" (Skating with Celebrities), Ллойда Эйслера (Lloyd Eisler). Мужа скончавшейся в феврале модели - Говарда Стерна (Howard K. Stern) будет играть актер Йон Ловитц (Jon Lovitz). На все остальные роли актеры еще подбираются. Ранее ходили слухи, что на роль Анны Николь Смит претендует актриса Шарлиз Терон. Теперь же право создать киношный образ Анны Николь Смит, звезды журнала Playboy, которая вышла замуж за 89-летнего нефтяного миллиардера и загадочно умерла в возрасте 39 лет, отдано Кристи Суонсон.