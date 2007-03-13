«Би-2» начали борьбу с Интернетом

Группа «Би-2» стала первым коллективом, записи которого по решению суда были изъяты из каталога НП ФАИР, организации, выдающей лицензии на реализацию музыки в интернете без заключения прямых договоров с артистами, сообщают «Ведомости». В суд обратилась звукозаписывающая компания «Стиль Рекордз», представляющая интересы «Би-2». Речь шла об изъятии из каталога альбома «Молоко», последний на сегодняшний день полноценный студийный диск группы, выпущенный в 2006 году. По словам представителя «Стиль Рекордз», этому примеру сейчас готовы последовать многие члены Национальной федерации производителей фонограмм (НФПФ). «Основа легального бизнеса - прямые договоры между пользователями и правообладателями» - добавляет директор НФПФ Алексей Угринович. В свою очередь, представители НП ФАИР (полное наименование организации звучит как «Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме») заявили, что в суд обращаться было совсем не обязательно: альбом «Би-2» был бы удален из каталога, если бы звукозаписывающая компания обратилась с такой просьбой. При этом «Стиль Рекордз» утверждает, что НП ФАИР настолько усложнила порядок исключения записей из каталога, что представители интересов музыкантов даже не рискуют обращаться к компании с подобными просьбами.