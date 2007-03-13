«Сливки» сняли свои «Заморочки»

Скоро ВИА «Сливки» представят поклонникам новую песню и клип «Заморочки». Песню написал коллега и большой друг Карины, Мишель и Вики – популярный музыкант Доминик Джокер. Эта композиция идеально подходит под музыкальный стиль группы – такая же динамичная и нестандартная, как и остальные «сливочные» хиты! «Когда Доминик писал песню, мы сказали ему свои пожелания, - говорит Карина. – Нам же не безразлично, какой текст мы будем исполнять. Эта песня о том, что парням надо быть решительнее в общении с девушками. Мы считаем, что такая песня сейчас будет актуальна. И, конечно же, современный хит не обойдется без жаргонных словечек - у нас есть и «респект», «шит» и «булл»: их использует молодежь России, а также Ближнего и Дальнего Зарубежья!» - смеется Карина. Клип снимали в одном из павильонов к/с «Мосфильм». Режиссер Константин Черепков известен по многим интересным видео, снятых для российских звезд. Среди оригинальных работ режиссера - клипы Тимати, Сергея Зверева и многих других. Видео на «Заморочки» будет запоминающимся еще и потому, что его картинка не отягощена элементами декораций или бутафории, которые могут отвлечь зрителя от песни и ее исполнительниц. Модные и яркие Карина, Мишель и Вика снимались в стильных трико, которые выигрышно подчеркивают точеные фигуры девушек. «Нам понравилась работа визажиста. А особенно восхитило мастерство стилиста, - она была специально приглашена из Лондона для работы над нашим клипом, девушка сотрудничает с английским журналом «ELLE» уже более десяти лет». Вместе со «сливками» в кадре танцуют пластичные парни: это профессиональные танцоры, друзья Карины, которых она пригласила на съемки. Клип получился ритмичным, живым, без лишних деталей. Новый образ группы станет приятным подарком для всех поклонников ВИА «Сливки». Оригинальные приемы монтажа сделают этот видеоклип запоминающимся. Премьера клипа состоится на телеканале «Муз-ТВ».