Киркоров изменил жизнь милиционера

Благодаря оперативному раскрытию дела о краже часов Филиппа Киркорова начальник Железнодорожного РУВД Новосибирска Сергей Грачев назначен «главным милиционером» столицы Сибири. История с пропажей у певца наручных часов известной фирмы стоимостью около 100 000 евро и ее успешное завершение стали поворотом в карьере милиционера, пишет «ТД». 43-летний Сергей Грачев за период следствия по делу Киркорова стал буквально звездой № 1 в городе. Жители мегаполиса по праву гордились своим земляком, которому удалось поймать и «расколоть» цыганку, которая обворовала гримерку Филиппа в местном цирке. Сам же Киркоров не раз публично рассыпался в благодарностях Грачеву. «Украденные во время сибирских гастролей часы мне дороги как подарок близкого человека, - признался певец. - Я был просто подавлен, когда обнаружилась пропажа. Уезжая из Новосибирска, я не верил, что дорогая мне вещь будет найдена. Но то, как раскрыл это преступление Сергей Владимирович, вызывает восхищение».