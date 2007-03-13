Джастин Тимберлейк поможет Бритни Спирс

Это рука его продюсера. Один из самых влиятельных музыкальных продюсеров Америки, работающий под псевдонимом Тимбалэнд и продюсирующий, в числе прочих, Джастина Тимберлейка и Нелли Фуртадо, хочет возродить некогда звездную карьеру Бритни Спирс и спасти ее от дальнейшего скатывания на дно. «Я чувствую ее боль, и это меня по-настоящему волнует, - рассказал 34-летний Тимбалэнд в интервью журналу «Entertainment Weekly». - Такой уж я человек - пытаюсь спасти весь мир. Я просто хочу увезти ее от всего этого кошмара за границу и поместить в здоровую обстановку». Свою роль в возрождении Бритни к новой жизни должен сыграть и подопечный Тимбалэнда, его лучший друг и по совместительству экс-бойфренд Бритни, 26-летний Джастин Тимберлейк. Тимберлейк и Спирс фактически выросли вместе перед камерой в детском телевизионном проекте «Клуб Микки-Мауса. Они встречались около трех лет и расстались несколько лет назад, на пике популярности Спирс, которая в тот момент переросла масштаб известности поп-персонажа и перевела ее фактически в ранг симоволов эпохи. С тех пор карьера Спирс, пережив еще ряд удачных моментов, идет на спад, в то время как Тимберлейк неуклонно завоевывает полноценное место на музыкальном небосклоне Америки, которое может остаться за ним надолго. Стоит отметить, что Тимберлейк, не считая ирландского актера Колина Фаррелла, оказался пока единственным спутником Бритни, равным ей по статусу. С момента расставания с ним Спирс не перестает удивлять общественность склонностью к мезальянсам и необъяснимым финансовым альтруизмом в отношении «карманного мужа» Кевина Федерлайна. «Я спросил Джастина: «Ты сделаешь это со мной? Как ты смотришь на то, что мы будем работать с Бритни?», - рассказывает Тимбалэнд. Джастин согласился, поставив только одно условие – «она должна отнестись к этому серьезно». Сам Тимбалэнд, насколько можно судить, относится к грядущему общению с Бритни предельно серьезно. «Я просто хочу взять ее за руку, - признался продюсер, - хочу, чтобы она была в моем лагере. Джастин должен поговорить с ней. Ей просто необходимо помочь». Associated Press пока не удалось связаться с пресс-атташе Тимберлейка для подтверждения этой информации. На электронный запрос о возможности сотрудничества Бритни и Джастина не ответили и в «Jive Records» - на лейбле, где записывается Спирс. 25-летняя певица, как неоднократно сообщалось ранее, записалась в калифорнийскую реабилитационную клинику «Promises Malibu», из которой за неделю успела выписаться дважды. В те же несколько дней она успела напасть на папарацци, побриться наголо и устроить загул с друзьями.