ШОК! Орбакайте перед концертом наглоталась таблеток

Кристина Орбакайте в минувшее воскресенье дала концерт в уфимских «Огнях Уфы». Но выступление чуть не отменили: накануне певица выступала в Набережных Челнах и до Уфы добиралась на автомобиле. На концертную площадку певица приехала, даже не заезжая в отель. Увидев ее, организаторы приуныли: Орбакайте была просто никакая! Она хрипела, шмыгала носом, у нее слезились глаза. - Простыла в дороге, - коротко пояснила певица. - Но концерт в любом случае состоится! Вот сейчас поеду в отель, немного отлежусь, и все будет в порядке. Впрочем, организаторам был вручен солидный список лекарств, который следовало немедленно закупить в ближайшей аптеке, чтобы звезда могла прийти в норму. Как выяснилось позднее, Кристина накануне вернулась из Майами, где отдыхала вместе со своим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым. Последний очень переживал за супругу и несколько раз звонил певице на мобильник, интересуясь ее самочувствием, пишет «Комсомольская правда – Уфа». - Я всегда плохо переношу перелеты. В самолетах обычно очень дует, и я всегда начинаю хандрить, - разоткровенничалась Кристина. - Я уже не первый раз гастролирую простуженной, но, слава богу, концерт еще ни разу не приходилось отменять. Отдохнув в отеле и наглотавшись таблеток, Кристина Орбакайте прибыла на концертную площадку вовремя. Зрители, правда, сразу отметили, что певица простужена: ее голос был необычно хриплым.