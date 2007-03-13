Датский трансвестит против Верки Сердючки (ФОТО)

Верке Сердючке не придется скучать на Евровидении-2007. В этом году на конкурсе появится "единомышленник" украинского исполнителя - датский трансвестит Питер Андерсен (DQ). Он едет на этот конкурс с песней "Drama Queen". Путевка в Финляндию досталась Андерсену нелегко: не сумев попасть в финал, он принял участие в раунде "Второй шанс" и добился победы. Сердючка же свое отношение к конкурсу прокомментировала так: "Меня так это Евровидение уже задолбало! Я ж не еду за первым местом - мне это первое место до одного места! Я еду показать, шо мы тут живые, шо мы можем дурковать". Конкурсная песня Андрея Данилко (более известного под псевдонимом Верка Сердючка) под названием "Дансинг" начинается словами "нихт ферштейн, зибен, зибен, ай-лю-лю" и счастливо оканчивается "о,кей, хеппи енд".