Джейсон Донован расскажет все секреты Кайли Миноуг

Австралийский актер Джейсон Донован объявил о своих планах выпустить книгу, в которой он расскажет о своих отношениях с Кайли Миноуг. По его словам, он готов открыть все секреты их жизни, которые оставались тайной на протяжении 18 лет. Джейсон Донован уже подписал контракт на 1,9 млн. долларов с издательским домом Harper-Collins. Представитель Джейсона Донована заявил, что "это именно та книга, которую поклонники творчества Кайли Миноуг и самого автора ждали с огромным нетерпением". "В книге будут упомянуты все аспекты жизни Джейсона, в ней станут известны все подробности", - добавил агент актера. Стало известно, что в своей книге Джейсон Донован расскажет о своей борьбе с одним из изданий, которое заявило в свое время, что он гей, актер поведает о том, как боролся с наркотической зависимостью, а также об отношениях со своей нынешней женой и детьми. Также книга, которая выйдет в свет осенью 2007 года, поведает о том, что Джейсон Донован собирался жениться на Кайли Миноуг, однако в последний момент певица бросила его и ушла к фронтмену популярной тогда группы INXS Майклу Хатчинсу, сообщает AP. "Глава, в которой рассказывается об отношениях Джейсона и Кайли, наполнена интимными подробностями. Автор показывает, насколько близки они были к свадьбе, и как печально все в итоге закончилось", - сообщил агент Донована. Стоит отметить, что мемуары австралийского актера не станут единственными в 2007 году, рассказывающими о личной жизни звезд. Так, этой же осенью выходит книга женщины, которая долгое время проработала няней в семье королевы поп-музыки Мадонны и собирается рассказать о семейной жизни звезды.