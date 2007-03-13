Наташа Королева заставила публику зевать

Словно предчувствуя провал, никто из приглашенных звезд эстрады на презентацию нового альбома Наташи Королевой "Рай там, где ты" не явился - именные столики в казино сиротливо пустовали. Послушать дуэт Королевой и Тарзана из вежливости решились только Никита Джигурда, Юрий Николаев и Анита Цой. Заглянул на огонек и Андрей Малахов - вручил Наташе скромный букетик и тут же исчез. И надо сказать, вовремя - фальшивый "рай" на сцене не стоил и тридцати секунд внимания. Держась за руки, Королева и Тарзан томно пели о своей неясной "любви" - чувстве на грани пиара. Наташа сверкала вульгарным декольте и бриллиантовыми кольцами, которые, как она объявила, ей подарил ненаглядный Тарзан (на самом деле бриллианты вручили от ювелирной фирмы, которую она рекламирует). Скучные куплеты сменили сонные манекенщицы, дефилировавшие по подиуму под снотворную музыку. Публика откровенно зевала. Заметив это, Королева решила "зажечь" зал непристойной выходкой. "Сережа, подойди-ка ко мне, - поманила она со сцены своего муженька. - Я хочу, чтобы ты был рядом со мной, ведь это ты устроил для меня такой шикарный праздник!" Тарзан поднялся к ней из зала и, неумело изобразив неземную страсть, облапал Наташу, медленно сползая на пол. В это время для гостей выкатили огромный овальный торт, пишет «Жизнь». Тарзан проскользнул между широко расставленными ногами Натальи и пополз к нему по сцене. Добравшись до торта, Глушко отхватил кусок прямо зубами, ткнувшись в сливки физиономией, и радостно заржал. Кроме того, Тарзан решил пригласить для выступления своих коллег из стриптиза. Друзья Королевой заметили, что Наташа недовольна таким большим количеством приглашенных стриптизерш. Решив, что гости уже насладились пикантным зрелищем, Королева объявила танцы и под шумок покинула зал.