Кортни Лав задолжала наркоклинике

Калифорнийская наркологическая клиника подала в суд на рок-певицу, требуя оплатить курс лечения. В центре The Beau Monde заявили, что они неоднократно просили 42-летнюю Кортни Лав (Courtney Love) оплатить счет на $181 286 за пребывание в клинике в 2005 году, сообщает BBC. В иске говорится, что госпожа Лав заплатила лишь $10 000 перед тем, как лечь в клинику, однако так и не внесла оставшуюся сумму. "Несмотря на многократные обращения истца, в устной и в письменной форме, оплаты так и не последовало", - утверждается в иске. В феврале 2005 года Кортни Лав получила условный срок общей совокупностью в три года после расследования обстоятельств ее ссоры с коллегой Кристин Кинг. В апреле 2004 года певица напала на нее в приступе дикой ревности, вооружившись бутылкой из-под виски, в доме своего бывшего бойфренда Джима Барбера. Вдове легендарного лидера группы "Нирвана" назначили пройти курс лечения от наркотической зависимости и заплатить штраф в $1 000.