Валерия не ушла от Пригожина. Но взяла двух новых продюсеров

Слухи о расставании Валерии со своим мужем и продюсером Иосифом Пригожиным, прошедшие в ряде СМИ, не подтвердились. Как рассказал корреспонденту Intermedia г-н Пригожин, речь идет всего лишь о разделении продюсерских полномочий между ним и другими продюсерами, одним из которых станет ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале Алексей Пиманов, а имя второго продюсера держится в секрете. Г-н Пиманов стал режиссером фильма «Три дня в Одессе», для которого Валерия записала композицию «Оправдаешь ли ты». Картина выйдет на экраны кинотеатров в середине марта (ее премьера состоится в кинотеатре «Октябрь» 14 марта), а композицию «Оправдаешь ли ты» планируется выпустить в виде сингла, который будет продюсировать режиссер. «Это очень хорошая песня, я в восторге от нее, - говорит Иосиф Пригожин. – Публика ждала от Валерии романса, и она его получила!» Второй продюсер, имя которого пока скрывается от широкой публики, возьмет на себя продюсирование нового альбома Валерии, над которым она работает в настоящее время. Сам же Иосиф Пригожин, по его словам, продюсерских полномочий он с себя не снимает, и будет решать основные стратегические вопросы продвижения проекта «Валерия». «Певица находится в творческом поиске и должна развиваться, - убежден г-н Пригожин. – Можно быть и продюсером, и мужем, но у меня, кроме Валерии, много других продюсерских проектов. Чтобы не тормозить ее творческий рост и не мешать ее развитию и совершенствованию, как артистки, я привлек к работе других людей, которые помогают ей на новые музыкальные решения». Информацию о том, что семейная жизнь Валерии и ее продюсера «дала трещину», Иосиф Пригожин, категорически опроверг, заявив, что: «От таких, как я, не уходят!» «Я из тех мужчин, которые носят свою жену на руках, - заявил г-н Пригожин. - А откуда пошли такие слухи, вы лучше спросите у тех, кто их распускает!»