Владимир Гришко выступил во французской опере «Шатле»

46-летний украинский тенор Владимир Гришко в понедельник вернулся из Парижа. 10 марта на сцене оперы ”Шатле” он пел партию Сергея в опере Шостаковича ”Екатерина Измайлова”. — Это три умф ально, просто триумфально! — поделился впечатлениями с ” ГПУ” Гришко. — Я был единственным украинцем, которого пригласили на эту очень сложную партию. Тенор, который поет такую партию, должен иметь ” луже ную” глотку. По всей Европе была прямая трансляция моего выступления. Партию Екатерины пела американка из Сан-Франциско, не помню, как ее зовут. За пультом был дирижер Туган Сохиев. Я еще раз подтвердил статус первого тенора. После этого концерта подписал пять контрактов с лондонской студией ”Асконас Холд”, которая представляет российского баритона Дмитрия Хворостовского. В Париже Гришко с женой Татьяной, детьми Анной-Стефанией и Володей провели пять дней. Остановились в гостинице ”Сигуа”. — В аэропорту меня хлебом-солью встречала украинская диаспора, — рассказывает. — Я пытался всем достать билеты. Стоили они от 300 до 500 евро. Положил цветы к памятнику Шевченко. Побывал в Лувре и Нотр-Даме. Дети с женой ездили в ”Диснейленд”. Репетировал всего два дня. Партию Сергея выучил давно, пел ее в ”Метрополитен-опера” в Нью-Йорке. Вернувшись в Киев, Гришко сразу поехал репетировать новую программу ”Лицо новой оперы”. В марте покажет ее по всей Украине. Домой певец вернулся в полпервого ночи.