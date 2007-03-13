ВИА «Сливки» сняли новый клип (Откровенные ФОТО)

Девушки из ВИА "Сливки" поучаствовали в съемках своего нового видео. На этот раз "Сливки" появятся на экранах с песней "Заморочки", написанной для них "фабрикантом" Домиником Джокером. "Эта песня о том, что парням надо быть решительнее в общении с девушками. Мы считаем, что такая песня сейчас будет актуальна. И, конечно же, современный хит не обойдется без жаргонных словечек - у нас есть и "респект", "шит" и "булл": их использует молодежь России, а также Ближнего и Дальнего Зарубежья!" - смеется солистка группы Карина Кокс. Клип снимали в одном из павильонов "Мосфильма". Картинка видео не отягощена элементами декораций или бутафории, которые могут отвлечь зрителя от песни и ее исполнительниц. Вместе со "сливками" в кадре появляются профессиональные танцоры, друзья Карины.