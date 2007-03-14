Басков станет соседом Повалий

За последние годы Николай Басков настолько сроднился с Таисией Повалий, что решил обзавестись в Киеве собственным жильем. Мало того, коллеги по сцене решили приобрести жилье на одной лестничной площадке! Элитная многоэтажка, в которой певцы планируют поселиться в ближайшее время, строится в Киево-Святошинском районе Киева. – В моем решении нет ничего удивительного, – признался Николай. – Меня постоянно тянет сюда, ведь мои родители – коренные украинцы. Квартиру я здесь давно хотел купить, но всё искал повод. А теперь у меня будет такое соседство, от которого я просто в восторге! Так что теперь, думаю, буду бывать в Киеве гораздо чаще... Таисии идея Николая тоже понравилась, пишет газета "Жизнь". Прилетев в украинскую столицу, артист вместе с ней посетил место будущего строительства, осмотрел участок. Николаю и Таисии место их будущих гнездышек очень понравилось. В ближайшее время они планируют оформить все документы на покупку квартир. В какую сумму обойдутся хоромы Николаю и Тае – пока неизвестно, но официальная стоимость одного квадратного метра в этом районе составляет 1400 евро.