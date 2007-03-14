В Австралии начинается суд над Сталлоне

В прошлом месяце Сильвестр Сталлоне был задержан таможенниками аэропорта в Сиднее. В багаже известного голливудского актра были обнаружены "запрещенные предметы". Как позже выяснилось, под этим термином скрывались медицинские препараты – стероиды, запрещенные к перевозу через австралийскую границу. Сам Сталлоне после досмотра багажа заявил, что случай – просто "недоразумение", а на сиднейской премьере свого последнего фильма "Рокки Бальбоа" отрицал все обвинения в свой адрес. Тем не менее, в австралийском суде начинаются слушания по делу Слая. Впрочем, самому актеру, учитывая его занятость, в суде присутствовать не придется. По австралийским законам, достаточно присутствия его адвоката.