Стоцкая попросила прощения у Киркорова

После того как в прессе появились скандальные фотографии Анастасии Стоцкой с домашней вечеринки, ее продюсер и партнер по дуэтам Филипп Киркоров отказался от совместного сотрудничества. Король эстрады тогда с грустью посетовал: мол, при такой внешности и голосовых данных, как у Насти, давно уже можно было стать звездой номер один, а Стоцкая предпочла творчеству безобразные тусовки с друзьями. Пусть теперь "рыжая бестия" идет своей дорогой. Настя в ответ заявила журналистам, что Киркоров ее предал, пишет "Комсомольская правда". Почти три месяца певица сидела без работы. А когда поняла, что без влиятельного продюсера ей никуда, то сама позвонила Филиппу и попросила прощения. – А куда мне деваться? Что бы я ни говорила, Филипп – мой самый большой друг. Хотя другом такому знаменитому человеку быть сложно, – призналась Стоцкая. – Сейчас всё налаживается. На прошлой неделе у нас был совместный концерт в Харькове. Надеюсь, что это только начало и мы снова будем друзьями.