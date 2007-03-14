ШОК! Солист «Премьер-министра» пропал на гастролях

Солист группы «Премьер-министр» Амархуу Борхуу в последнее время только и делает, что ездит по гастролям. Не так давно артист побывал в Монголии, где его ожидало сразу два радостных события. Его соотечественники определили артиста в десятку прославленных людей этого государства. Причём по количеству голосов Амархуу лишь немного отстает от спикера парламента. А второй приятной неожиданностью был конкурс среди молодёжи, в котором юные поэты должны были перевести хит «Между небом и землёй» на монгольский язык. Инициировали соревнование местные СМИ, поскольку эта композиция пользуется огромной популярностью. - Я рад, что на родине меня так любят, - рассказывает Амархуу. – Это очень важно, ведь мне не так часто удаётся приезжать туда. Но на этом явно сверхактивный певец не остановился. Он поехал на гастроли в Иркутск, где у него было часовое сольное выступление. После концерта артист, кстати, тоже не расслаблялся, а рассекал по просторам Байкала на квадроцикле. - Я пообещал всем своим поклонникам и в Монголии, и в Иркутске, что в следующий раз приеду с группой «Премьер-министр», - рассказывает Амархуу. – После выхода моего сольного альбома, который скоро состоится, я буду гастролировать только в составе коллектива.