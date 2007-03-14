Страшная любовь Тины Канделаки

14 марта 2007, 11:00

Тина Канделаки до некоторого времени считалась примерной женой и матерью. Однако после скандальной истории с аварией в Ницце репутация у Тины испортилась. А близкие Тины, оказывается, и вовсе уверены, что любить ее страшно. "Не хочу наводить тень на плетень, но тем не менее мне очень близкие люди говорят, что меня любить страшно, - призналась Канделаки в интервью газете "АиФ-Суперзвезды". - Я не знаю почему. Мне кажется, что меня любить прекрасно". У звезды экрана вообще весьма интересные представления о жизненном пути женщины. "Вот девочка рождается — она маленькая лялька. Потом лет в 12–14 она становится девушкой, гормоны по-другому работают, - делится своими соображениями Тина. - Мысли новые. Начинается движение к тому, чтобы самой стать мамой. Потом бабушкой, потом смерть". На вопрос о том, где же в этой системе место для мужчины, Тина ответила так: "Трудно сказать. Конечно, хочется, чтобы семья была патриархальной. Потому что это залог стабильности. Когда у тебя нет выбора и деньги на колготки тебе дает Он, ты вынуждена под него всячески подстраиваться. А когда ты понимаешь, что у тебя есть право голосовать, значит, ты можешь выбирать. Если вы сами зарабатываете, то мужчину, который не приходит домой, не дарит цветов, игнорирует вас, вы можете "отменить" и выбрать себе другого". Смысл своей жизни успешная телеведущая видит вовсе не в работе и карьере, а в детях. "Если бы не Меланья и Леонтий, то, оставшись без работы, я бы не знала, зачем жить, - откровенничает Канделаки. - Не хочу никого обидеть, но для многих смыслом жизни является некая презентация себя. Для меня телевидение как таковое давно перестало быть смыслом жизни и главной целью. Мне 31 год, и я счастлива, что это так. Для каждой нормальной женщины смысл жизни — в детях. Я вообще не понимаю женщин, которые не хотят детей. Я была очень маленькой, когда у меня родился первый ребенок. Мне было всего 23". "Мне кажется, что последние события в моей жизни чисто информационно доказали — будучи замужем и с двумя детьми, я еще могу волновать умы и сердца наших соотечественников", - говорит Тина, имея в виду аварию в Ницце, в которую она, по некоторым сведениям, попала вместе с олигархом Сулейманом Керимовым. После этого инцидента в голове у Канделаки созрел интересный вопрос к самой себе: "После того как мне пришлось выдержать все то, что обо мне понаписали во всех газетах, невольно задашься вопросом: а не выросли ли у меня яйца?" – вопрошает Тина. И действительно телеведущей пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы выдержать натиск прессы. Вот что сама Канделаки рассказала об этом: "Недавно звонит одна популярная газета и спрашивает: "Тина, неделю ни слуху ни духу о вас. Это неприлично с вашей стороны". Я говорю: "О боже, что же мне делать?" Мне говорят: "Ну как, народ ждет продолжения! Вы где?" Я говорю: "Я в Киеве, в гостинице, занимаюсь тут спортом, у меня здесь программа снимается "Самый умный", я никого не тревожу, и меня никто не тревожит". Мне отвечают: "С этим надо заканчивать, мы подумаем как…" По словам телеведущей, она уже привыкла с юмором относиться к таким ситуациям. Кроме того, Тина уверена, что сумеет выжить и в отсутствие скандальной популярности. "Я спокойно могу представить свою жизнь без эфира, - сказала Канделаки. - Мне есть чем заниматься, у меня двое детей. Без дела не останусь. Я бы, например, с удовольствием работала психологом. Мне это все очень интересно, близко и понятно — я люблю разговаривать с людьми. Мне это и самой помогает в чем-то разобраться".

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