Сулейман Керимов отметил день рождения. Канделаки не пришла

Олигарх Сулейман Керимов с размахом отметил свой 41-й день рождения. Как сообщает сегодня отечественная пресса, бизнесмен не жалуется на здоровье и с нетерпением предкушает потрясающий подарок, который приготовили для него друзья. Праздник бизнесмен устроил в модном ресторане "Сафиса". Планировалось, что гостям споет любимая звезда Керимова Кристина Агилера. Но, к сожалению гостей, известная девушка на вечеринке не появилась - говорят, у нее слишком напряженный гастрольный график. Вместо Агилеры спела бывшая подруга бизнесмена и мама их трехлетней дочери Наталья Ветлицкая. По информации прессы, спела Ветлицкая с воодушевлением. Говорят, что полтора года назад олигарх уже пообедал со звездой мирового масштаба, оскароносной Шарлиз Тэрон. Правда, рандеву длилось лишь полчаса и в присутствии агента актрисы. По слухам, за эту встречу Керимов заплатил около трех миллионов евро Впрочем, на вечеринку не явилась не только Агилера, но и телеведущая Тина Канделаки. "Тина собиралась на день рождения к Керимову, но у нее поднялась температура. Наверное, подцепила грипп. Вот лежит дома, болеет", - признался муж Канделаки Андрей Кондрахин. Хорошо, что не свинка… И в заключение пару слов о подарках. Их было множество. Но самый интересный подарок Керимов получит где-то через месяц. Как удалось выяснить журналистам, друзья бизнесмена преподнесут ему ужин с Памелой Андерсон в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. С организаторами визита в Россию секс-символа уже договорились. В конце апреля пышногрудая и златовласая красавица прибудет в Москву, где встретится с руководством российского телеканала MTV, а уже на следующий день красотка улетит в Питер, чтобы поужинать с российским олигархом. Да, кстати, на днях папарацци застукали Пэм целующейся со своим экс-супругом Томми Ли. Теперь американские таблоиды гадают: неужели парочка воссоединится?