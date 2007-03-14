Сергей Пенкин потерял часы за $75 тысяч

Популярный российский певец Сергей Пенкин на днях лишился двух своих трофейных часов общей стоимостью 75 тысяч долларов. Исполнитель рассказал о неприятном инциденте, как пишет "Комсомольская правда", во время гастролей в Самаре. "За последнее время я достроил дом в четыре этажа, у меня там концертный и танцевальный залы, домашний кинотеатр, студия звукозаписи, поеду проверять бассейн, - не стал скрывать своего богатства Пенкин. - Одно огорчает: в этом месяце потерял дорогие часы. Все инкрустированы бриллиантами, именные от близких людей - за 50 000 и 25 000 долларов. А новые все никак не приобрету".