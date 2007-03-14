Робби Уильямс вышел на свободу

Певец, вероятно, все же "завязал" с курсом реабилитации и вышел на свободу. Однако, никто не будет отрицать, что одна из его зависимостей все еще тяготит Робби Уильямса (Robbie Williams). Это глубокая привязанность к кофеину. "Ежедневно, он выпивает около 36 чашек двойного эспрессо, 20 банок Red Bull, выкуривает по 60 сигарет - и все это он успевает проделать за один день," - сообщила британская газета. Дэн Стоун (Dan Stone), который пребывал с Робби в одной клинике рассказал: "Мы знали Робби как джентльмена, который только и делал, что злоупотреблял напитком Red Bull, как сумасшедший. По идее он должен был избавиться от наркотической и алкоголической зависимостей, однако Уильямс явно компенсировал недостающие ощущения, употреблением кофеина в диких количествах и энергетические напитки всегда были при нем. Я не специалист в медицинских терминах, однако это похоже на то, когда человек лишается чего-то очень сильного, он старается это заменить чем-то менее вредным, но в больших количествах." Однако есть сведения, что певец выписался из аризонского реабилитационного центра, куда лег в своей день рождения 13 февраля, с целью прописаться в другом центре, который больше подходит ему по условиям комфорта. Сестра британского певца, Салли, заявила журналистам, что совсем скоро Робби продолжит свое лечение. По ее словам, певцу было очень "некомфортно" в предыдущей клинике. "Робби уже гораздо лучше, однако со здоровьем у него пока еще не все в порядке. Он чувствует, что ему необходимо продолжить лечение, но в той клинике ему почему-то не понравилось", – сообщила сестра музыканта. Робби Уильямс начал лечение прямо в день своего рождения - во вторник, 13 февраля, певцу исполнилось 33 года. Об этом сообщила представитель исполнителя Брайони Уоттс (Bryony Watts). Уоттс также заявила, что в клинику Уильямс попал из-за зависимости от лекарственных препаратов, но от дальнейших комментариев отказалась. Робби попал в ту же самую клинику, что и супермодель Кейт Мосс (Kate Moss), которая отправилась лечиться в Штаты после "кокаинового" скандала на родине - в Британии. По слухам, певец зарегистрировался в проверенной временем и многими знаменитостями клинике Meadows в Аризоне. Робби Уильямс (Robbie Williams) получил известность как участник британского поп-квинтета Take That, в состав которого он входил с 1990 по 1995 год. Певец начал сольную карьеру с записи кавера на хит Джорджа Майкла Freedom в 1996 году и затем выпустил несколько успешных альбомов. Его последняя работа - пластинка Rudebox.