Тимати не любит девочек

14 марта 2007, 11:37

За участником «Фабрики звезд-4» Тимуром Юнусовым (он же Тимати), выступающим в составе группы «Банда», прочно закрепился образ преуспевающего молодого человека, владельца модных клубов и магазинов, который меняет как перчатки дорогие машины и красивых девушек. Однако рассказ одного начинающего поэта, называть имен не будим, в офисе одной из продюсерских компаний, заставляем всерьез усомниться в том, что этот образ соответствует действительности. «Ненавижу этого Тимати» - говорит тот самый начинающий поэт, - Сплошные понты, и больше ничего! Как то раз мне пощастливилось познакомится, тогда еще с начинающей звездой. Один мой приятель, обьяснил мне, что Тимати очень крутой человек в этой самой рэп тусовке. Я сказал ему, что пишу стихи и очень хочу участвовать в каком-нибудь музыкальном проекте в стиле рэп или R’n’B. Тимати захотел ознакомиться с моими стихами и назначил встречу в «Марике» через неделю. Поскольку в клубе было очень шумно, мы уединились в одном из служебных помещений. Перво-наперво Тимати предложил мне покурить «травки». Сам он уже был под кайфом. Потом он долго распинался, какой он крутой. Хвастался, что, помимо «Марики», у него еще есть клуб «Мост», а на днях он открывает свой магазин на Тверской. Мои стихи ему понравились. Он обещал, что покажет их Ващекину, а, может, даже сам вложит деньги в проект с моим участием. При этом он пододвигался все ближе и ближе. И я сам не заметил, как его руки оказались у меня в штанах… Он начал меня ласкать и шептать на ухо: «Тебе нравится? Мне очень! Я хочу секса с тобой прямо сейчас». Причем просил, чтобы я выступил в активной роли. После этого он приглашал меня в «Марику» еще пару раз, и повторялось то же самое.» В рэп-тусовке уже давно ни для кого не секрет, какова его истинная сексуальная ориентация. Наверника вы думаете, а что же тогда связывет Тимати с «фабриканткой» Алексой - дочкой бизнесмена из Донецка Александра Чвикова? А ответ на этот вопрос невероятно простой. Деньги. Этот нелепый спектакль с Алексой, Тимати затеял исключительно из-за денег ее отца. Как оказалось Тимати не такой крутой, каким пытается казаться. Из университета его отчислили за неуспеваемость. Ни «Марика», ни «Мост», ни магазин «Your Life» на самом деле никогда ему не принадлежали. Он просто был там арт-директором и разводил настоящих хозяев на «бабки». Его проект «VIP77» финансировал Павел Ващекин. И его крутая «ауди ТТ» тоже была куплена на деньги Ващекина. А «крайслер», на котором он ездит сейчас, принадлежит Кочетковой. Родители подарили этот автомобиль ей на день рождения. И пока у нее нет прав, она дала его Тимати. Вообщем как сказал этот начинаеющий поэт, из общения с Тимати он вынес один урок: что бы чего то добиться в шоу-бизе, надо всегда поступать так как поступил с ним Тимати.

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