МакSим: В первый раз я занялась сексом назло другому!

Эта девушка из Казани с мужским именем завоевала всю Россию всего за полтора года. Ее песни «Трудный возраст» и «Нежность» - в верхних строчках отечественных хит-парадов. Помнишь ПЕРВУЮ любовь? - Еще бы! Это было на турбазе. Мне было восемь, а Ромке - 12. Он был безбашенным пацаном. Мы даже не по-детски дрались, когда играли в войнушку. А однажды ночью он своровал меня через окно, и мы побежали встречать рассвет… Что касается первого секс-опыта, единственное, что помню, - сделала это назло, из-за другого человека. Но не жалею об этом. Я вообще ни о чем не жалею. - Без каких ДВУХ вещей ты не выйдешь на улицу? - К сожалению, я иногда могу выйти даже без самых нужных вещей! Часто все забываю и теряю. Мобильный телефон, паспорт, кошелек… Вот недавно посеяла любимые очки. - У тебя были ситуации, когда ТРЕТИЙ лишний? - Бывало, что я чувствовала лишней себя. В результате пришла к выводу, что не нужно никому навязываться. К сожалению, часто приходится наблюдать подобные ситуации у других артисток. - Назови ЧЕТЫРЕ свои любимые песни? - «Останусь» и «Вне зоны доступа» группы «Город 312». Ребята из Бишкека - очень профессиональные музыканты и мои давние приятели. Еще мне нравится композиция «Когда ты плачешь» команды «Tokio». Согласитесь, саундтрек к фильму «Жара» получился отличный! Люблю песню «Roxette» из кинофильма «Красотка» - очень душевная и красивая мелодия. - В твоей жизни было больше ПЯТИ романов? - Романов было меньше… А вот, скажем, Арнольда - так вообще ни одного. (Смеется.)