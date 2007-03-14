Бритни Спирс курит под церквью

Бритни Спирс общается там с Анонимными Алкоголиками. Со многими из алкоадептов она уже подружилась и даже курит с ними на улице у входа в католическую церковь Corpus Christi Catholic Church, где проходят встречи АА. Кажется, курение - это то немногое из вредных привычек, что ей позволяют делать. Очередную вылазку из реабилитационной клиники Брит совершила 12 марта. Кроме охраны ее сопровождает помощница, а также толпа папарацци. 25-летняя певица продолжает носить парик, скрывая от любопытных глаз свою остриженную наголо голову. Зато с одеждой она особо не церемонится: Спирс была в сером, неприметном платье, куртке, явно большей по размеру, и коричневых туфлях. Завершали ее нелепый образ белая кепка и темные очки. Впрочем, певице сейчас не до моды. Она переживает не легкие деньки в клинике в Малибу, где проходит 30-дневный курс лечения от депрессии и алкоголизма. В больнице у Брит обнаружился еще один недуг: Спирс призналась врачам, что с 16 лет страдает булимией. "Первая неделя была настоящим адом. Она была совсем не в себе, но сейчас ей - с трудом, - но удается справляться с ситуацией. В начале она принимала выписанные ей лекарства, потом шла на завтрак или на обед, и после этого ее тошнило. То есть, никакое лечение, вообще, не работало. Теперь врачи знают, почему процесс выздоровления проходил так медленно", - сказал источник в клинике. Однако с момента начала лечения Брит демонстрирует значительное улучшение. После того, как певица пережила критический момент, ей разрешили еще раз увидеться с детьми. По слухам, обоих сыновей в клинику привез бывший муж Бритни Кевин Федерлайн. Для семьи Бритни каждый проведенный ею день там – настоящая победа. По слухам, родители и близкие друзья певицы очень боятся, что она может сорваться и бросить лечение. Источники сообщают, что программа реабилитации дается Спирс не легко: ее мучает депрессия, она часто говорит о том, что была вынуждена лечь в больницу против своей воли.