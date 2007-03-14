Ани Лорак расскажет о любви с первого взгляда

Певица Ани Лорак отсняла клип на свою новую русскоязычную песню С первого взгляда. Режиссером ролика выступил популярный киевский клипмейкер Алан Бадоев. "Видео будет очень гламурным и глянцевым. Я хочу показать зрителю роскошную жизнь прекрасной женщины. Поскольку песня о любви, то в клипе будет прослеживаться развитие романтических отношений главных героев", - рассказал об идее ролика режиссер Алан Бадоев. По сценарию клипа Ани Лорак собирается на вечеринку. В кадре появятся сцены в будуаре, где исполнительница, напевая любимую песенку, надевает нижнее белье. Как утверждает сама певица, в ролике зрители смогут увидеть сцены последствия проведенной бурной ночи. Весь клип снимался на одной из киевских киностудий, а вот фасад дома, в котором состоится тусовка, будут доснимать в Днепропетровске. По словам певицы, именно в этом городе она увидела необычайно красивый дом, который захотела запечатлеть в своем видео. Во время съемочного процесса настроиться на необходимый лад Ани Лорак помогала музыка австралийской исполнительницы Кайли Миноуг. Премьера ролика С первого взгляда запланирована на начало апреля. По материалам 15 минут.